فاز المطرب محمد فضل شاكر بجائزة الصوت الجديد المفضل في حفل Joy Awards هذا العام، عن فئة الموسيقى، وقدم الجائزة مروان خوري.

وقال محمد فضل شاكر: «شرف كبير لي التكريم اليوم أمام كوكبة من النجوم، وحابب أوجه الجايزة لوالدي فضل شاكر لأنه له فضل كبير عليّ بعد ربنا، وإن شاء الله السنة الجاية يكون موجود معانا هنا».

وتنافس على جائزة «الصوت الجديد المفضل» كل من محمد فضل شاكر، وحمزة، ولونا كرم، ويزيد فهد.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.