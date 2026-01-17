قال حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض في أوغندا، إن زعيمه بوبي واين "اُختُطف" بعدما أجبر على مغادرة منزله إلى جانب زوجته مساء الجمعة، فيما نفت الشرطة أن يكون قيد الاعتقال.

ونقلت "بلومبرج" عن فريد نيازي، شقيق واين الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية للإطاحة بالرئيس يويري موسيفيني: "حاصروا منزله واختطفوه هو وزوجته مساء أمس"، الجمعة.

وذكر حزب "منصة الوحدة الوطنية"، أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش هبطت في مجمعه بكمبالا و"تم اقتياده بالقوة إلى جهة مجهولة"، حسب ما أفادت "رويترز".

ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع بالوكالة، كريس ماجيزي، أن يكون الجيش يحتجز بوبي واين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كيتوما روسوكي، خلال مؤتمر صحافي، السبت: "الانتشار الأمني ​​حول منزله واضح للعيان. إنه ليس رهن الاعتقال".

واعتبر واين، أن الانتخابات التي جرت، الخميس، في ظل انقطاع لشبكة للإنترنت، شهدت عمليات تزوير واسعة ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.

وأظهرت نتائج فرز جزئية للأصوات تقدماً كبيراً لموسيفيني، البالغ من العمر 81 عاماً، في الانتخابات الرئاسية، ما يجعله في طريقه للفوز بولاية سابعة.

وحصل الرئيس الحالي على 75% من الأصوات التي تم فرزها من نحو 60% من مراكز الاقتراع، بينما حصل منافسه الرئيسي، بوبي واين، على حوالي 21%، حسبما صرح سيمون بياباكاما، رئيس اللجنة الانتخابية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كمبالا، الجمعة.

ويتولى موسيفيني قيادة هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ 4 عقود.



