وزير الصحة الجزائري: لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

أكد عبد الرحمن بن بو زيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن هناك مراقبة صارمة ومباشرة بجميع مطارات الجزائر، بسبب وباء فيروس كورونا، مؤكدا خلو الجزائر من أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال بن بوزيد في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين إن "هناك كاميرات حرارية (تكشف على درجات الحرارة غير العادية) متوفرة بجميع مطارات البلاد من اجل ضمان مراقبة دائمة و تلقائية للمسافرين الذين يصلون أو الذين يعبرون تلك المطارات".

وأشار إلى أنه تم السماح للمواطنين الجزائريين والليبيين والموريتانيين الذين تم نقلهم من مدينة ووهان الصينية على متن رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية بمغادرة مقر الحجر الصحي بأحد فنادق العاصمة، حيث تم عزلهم لمدة اسبوعين.