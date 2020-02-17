الأهلي يبرر تأجيل ملف التجديد للرباعي الكبار لشهر مارس

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي سبب تأجيل ملف تجديد تعاقد الأربعة الكبار بالفريق أحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور.

وأشار عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية "أحب شريف إكرامي، وأعلم دوره مع الفريق، لكنه لم يبلغني بما سيكتبه عبر حسابه على تويتر، وفي اليوم التالي تحدثت مع اللاعبين الأربعة في اليوم التالي، واتفقنا على أمور معينة، نحن في عصر احترافي، ولكن هناك أولويات".

وأوضح "قررنا تأجيل الملف لشهر مارس، لارتباط الفريق بعدة مباريات مصيرية لم يسبق أن تعرض لها في شهري يناير وفبراير".

وأشار في ختام تصريحاته "دوري الأبطال كان يبدأ في مارس ثم يقام دور ال16 في مايو، أما العام الجاري دور المجموعات كان في يناير وفبراير، والآن نستعد لدور الثمانية، لابد من الحفاظ على أجواء التركيز داخل الفريق".