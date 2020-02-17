التضامن: انتهاء عمل لجان اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظات

انتهت مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة حيث تم تصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة لقائمة الترشيحات النهائية استعدادا لتكريمهن في الاحتفال المركزي في شهر مارس من كل عام.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه تقدمت لهذا العام 762 أما، للاشتراك بالمسابقة، لافتة إلى أنه انطبقت الشروط على 404 أمهات، وكانت الشرقية في مقدمة المحافظات التي تقدمت منها الأمهات بإجمال 82 أم يليها البحيرة 76 أما، ثم قنا 51 أما، يليها الإسماعيلية والبحر الأحمر يليهما باقي المحافظات.

وأشارت إلى أنه في القاهرة تقدمت للاشتراك في المسابقة هذا العام 17 أما وانطبقت الشروط على 14 أما، واختارت اللجنة 5 أمهات وتصعيدهن لقائمة للترشيحات النهائية.

وفي الإسكندرية بلغ عدد الأمهات المتقدمة 17 أما وتوافرت فيهن الشروط والمعايير، وتم استعراض قصص الكفاح والتضحية وتم الانتهاء إلى ترشيح قائمة تتضمن 5 أمهات توافرت فيهن الشروط والمعايير وسيتم تصعيد الأم المثالية على مستوى المحافظة منهن.

وفي شمال سيناء قالت سعدية محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تقدمت لهذا العام 8 أمهات منهن 2 من ذوي الإعاقة، موضحة أنه تنوعت قصص كفاح الأمهات بين محو أمية وتعليم متوسط ومرض الأم أو وفاة الأب أو انفصال الام والأب ولكن الهدف مشترك وهو إعلاء قيمة التعليم والتنمية للأبناء وتنمية الروح الوطنية التى يتميز بها كل من يعيش على أرض سيناء وحب الوطن والمشاركة الإيجابية في البناء والتنمية.

وفي جنوب سيناء تقدمت للاشتراك بالمسابقة لهذا العام 16 أما انطبقت الشروط على 8 منهن، وانتهت اللجنة من اختيار 5 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة وتم تصعيد القائمة للترشيحات النهائية.

وفي قنا صرح حسين الباز وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي، أن اللجنة استعرضت قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تقدمت لهذا العام 51 أما انطبقت الشروط على 16 أما، وتم تصعيد 5 أمهات، مؤكدا أن المراة الصعيدية لها قصص كفاح متميزة بملامح التضحية وأصالة العادات والتقاليد.