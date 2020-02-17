هاني شاكر يكشف مصير أوكا وأورتيجا بعد قرار منع التعامل مع مطربي المهرجانات

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن قرار النقابة بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات يشمل مطربي هذا النوع كافة، لافتًا إلى أن المهرجانات التي تعتمد على الإيحاءات الجنسية والكلام الخارج مرفوضة تمامًا.

وعن سؤال الإعلامي عمرو أديب على انطباق القرار على أوكا وأورتيجا، أوضح «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن القرار ينطبق على الكل، متابعًا: «من يريد غناء شعبي عادي وليس أغاني مهرجانات مثل محمود الليثي وشيبة يبقى يحلها ألف حلال».

وقال إن المعيار في غناء أوكا وأورتيجا يكون بعد الاستماع إلى الأغنية وإجازة المصنفات الفنية لها، مستطردًا: «غناء المهرجانات لا يليق باسم مصر، لن نعطيهم تصاريح وإذا أرادو الغناء بطريقة غير رسمية هم أحرار».

وأضاف أنه إذا لم يغنِ أصحاب هذه الأغاني دون استعمال الألفاظ غير المقبولة فإنهم لن ينجحوا، معقباً: «إذا غنى بدون خمور ومخدرات لن ينجح، ينجحون بهذه الطريقة، بدليل عدم تغيير الكلمات بالرغم من تحذير النقابة».

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة.