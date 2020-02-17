رئيس الزمالك: تذاكر الأبيض في السوبر المصري أوشكت على النفاذ بعد ثلاثية الترجي

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن تذاكر مدرجات فريقه في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي أوشكت على النفاذ، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "مدرجات الزمالك في أبو ظبي لم تكتمل، ولكن بعد السوبر الإفريقي الثقة عادت مرة أخرى، واشتروا باقي تذاكر السوبر المصري".

وتابع: "أرسلت خطابًا للاتحاد الإفريقي (كاف) طالبتهم خلاله بإرسال الأموال على اتحاد الكرة، لا يعقل أن ألعب والأموال التي تأتي تذهب لممدوح عباس".

وأوضح: "لنا مليون دولار لدى كاف بعد وصولنا لدور الثمانية من دوري الأبطال، ومكافأة السوبر الإفريقي، ورغم ذلك صرفت مكافآت للاعبي الزمالك، لأن ليس لهم ذنب".

واستكمل: "أسوأ أيام تمر على جماهير الزمالك، عندما يتولى مسؤولية إدارة الكرة في مصر، أشخاص ينتمون لنادي الزمالك".

واختتم: "أتحدى كريم حسن شحاتة أمام مصر كلها، إن كنت أوجهه في ما يقوله بقناة الزمالك، وقتها سأعتزل المحاماة ورئاسة النادي والقناة ومجلس النواب".