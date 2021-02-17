التعليم: الأحد المقبل آخر موعد لتسجيل استمارة دخول امتحانات الأول والثاني الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الأحد المقبل 21 فبراير الجاري، هو اليوم الأخير في تسجيل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات، وشددت على التأكد من الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشريحة الإنترنت.

وعممت الوزارة خطابا على المديريات التعليمية أكدت فيه ضرورة التأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات من المديريات التعليمية لحل أية مشكلات قد تعوق أداء الامتحان.

ووجهت المديريات بإرسال تقريرا إلى الوزارة للوقوف على استعدادات المدارس الثانوى للامتحانات، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي ستعقد إلكترونيا بالمدارس.