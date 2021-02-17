 السكة الحديد تكشف تفاصيل حريق مولد كهرباء قطار السويس - القاهرة - بوابة الشروق
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السكة الحديد تكشف تفاصيل حريق مولد كهرباء قطار السويس - القاهرة

أحمد سعداوي
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:29 م

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حريق مولد كهرباء القطار رقم 594 السويس/ القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، دون إصابات.

وقالت الهيئة في بيان، قبل قليل، إنه أثناء مسير القطار بين محطتي جنيفة وأبو حلب علي خط السويس/ الإسماعيلية تلاحظ لفني عربة القوى الأخيرة بالقطار وجود حريق بالمولد الكهربي الداخلي.

وأوضحت الهيئة أنه على الفور تم استخدام طفايات الحريق والمطافي وتم إطفاء العربة بعد فصلها عن عربات القطار ولم تحدث أية اصابات.

وأشارت هيئة السكك الحديدية أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوى.


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