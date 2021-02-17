جونز هوبكنز: وفيات كورونا في إفريقيا تقترب من الـ99 ألفا

ذكر مركز علوم النظم والهندسة بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد– 19" في القارة السمراء يقترب من 99 ألف حالة وفاة.

وأوضح المركز الأمريكي، في تقرير له اليوم الأربعاء، عن ضحايا وباء فيروس كورونا بالقارة الأفريقية، أن عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها في أفريقيا من جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 98 ألفا و475 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة أفريقية، فأشار المركز إلى أنه وصل إلى 3 ملايين و753 ألفا و174 حالة إصابة، في حين بلغ مالي المتعافين 3 ملايين و290 ألفا و153 متعافيا.

وأضاف المركز أن أعلى معدل لحالات الإصابة بالفيروس تم تسجيله في جنوب أفريقيا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة هناك مليونا و491 ألفا و 807 إصابات، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 47899 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بالدول الأخرى الأكثر تأثرا بإصابات كورونا، ذكر المركز الأمريكي أنها تتمثل في المغرب (478474 حالة إِصابة)، ثم تونس (223244حالة)، فإثيوبيا (147092حالة)، ثم نيجيريا (146184حالة).

جدير بالذكر أن مركز علوم النظم والهندسة الأمريكى جمع هذه الأعداد مستخدما إحصائيات من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية أخرى، بالاضافة إلى إدارات صحية وطنية وإقليمية.