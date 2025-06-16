وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة الصراع الإسرائيلي الإيراني يوم الثلاثاء

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دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد بعد غد الثلاثاء في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقال أحد مساعدي كالاس في بروكسل اليوم الأحد إن الاجتماع سيوفر فرصة لتبادل الآراء وتنسيق الجهود الدبلوماسية. وقال إنه سيتم مناقشة الخطوات التالية المحتملة أيضا.

وقالت كالاس في بيان "نعتقد أن الدبلوماسية يجب أن تسود".

وأضاف البيان "سيستمر الاتحاد الأوروبي في المساهمة في كل الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات وإيجاد حل دائم للقضية النووية الإيرانية والذي لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال اتفاق يتم عبر التفاوض".

وتشن إسرائيل هجمات منذ فجر أول أمس الجمعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين ، وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وأسفر تبادل الهجمات عن سقوط جرحي وقتلى من الجانبين.