مجموعة الأهلي - سامو وفيجا أساسيان في تشكيل بورتو أمام بالميراس

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أعلن مارتن أنسيلمي، المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم الإثنين أمام بالميراس البرازيلي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي بورتو البرتغالي فريق بالميراس البرازيلي في الواحدة فجر اليوم الإثنين، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء تشكيل نادي بورتو البرتغالي لمباراة بالميراس البرازيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

خط الدفاع: إيفان ماركانو - خوسيه بيدرو - مارتيم فيرنانديز

خط الوسط: فرانسيسكو مورا - جابريال فيجا - آلان فاريلا - جواو ماريو نيتو

خط الهجوم: رودريجو مورا - سامو أوموروديون - فابيو فييرا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بورتو في مباراة اليوم كلًا من: أوتافيو - ستيفن أوستاكيو - ويليام جوميز - بيبي - زيدو سانوسي - فاسكو سوزا - داني لوودر - أندريه فرانكو - نهوين بيريز - دينيز جول - أنخيل ألاركون جاليوت - ديوجو فيرنانديز - جونسالو بورجيس.

ويتواجد نادي بورتو البرتغالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.