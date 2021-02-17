قال الفنان آسر ياسين، إنه لم يكن هناك اهتمامًا بالأفلام الحربية التي تعرض بطولات القوات المسلحة قديمًا.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، عن سعادته بمشاركته في فيلم «السرب»، مضيفًا أنها كانت تجربة مبهرة بالنسبة له.

وأضاف أنه تعرف عن قرب على القوات الجوية المصرية من خلال مشاركته بالفيلم، ذاكرًا أنه تعرف على أبناء لشهداء المقاتلين الجويين.

وذكر أنه التقى بأسرة المقاتل الشهيد «هشام جلال» الذي يقدم دوره بفيلم «السرب»، لمعرفة تفاصيل الشخصية، مشيرًا إلى استفادته على المستوى الشخصي من هذه المقابلة.

وعن رد الفعل الإيجابي من جانب الجمهور على الإعلان التشويقي للفيلم، تابع: «الحمدلله، ردود الفعل هايلة، وأتمنى الفيلم يحقق نجاحًا، ويقدر يقرب من البطولات الحقيقية».

وتعتبر قصة وأحداث فيلم السرب مستوحاة من قصة حقيقية عن بطولات القوات الجوية المصرية نسور السماء وحماة الوطن واليد الطولى للقوات المسلحة داخل مصر وخارجها، منها واقعة استشهاد 21 مصريًا قبطياً ذبحًا على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية، الأمر الذي أثار غضب المصريين قيادة وشعبًا، قبل سنوات.

ويؤدي بطولة الفيلم أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد دياب، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.

