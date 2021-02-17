 MBC مصر تطمئن جمهوره: عمرو أديب بصحة جيدة وعاد لمنزله بعد فحوصات طبية شاملة - بوابة الشروق
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MBC مصر تطمئن جمهوره: عمرو أديب بصحة جيدة وعاد لمنزله بعد فحوصات طبية شاملة


نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 3:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 3:56 ص

أكدت إدارة قناة MBC مصر، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمستشفى دار الفؤاد.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على أثر ذلك للمستشفى حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.

وتؤكد "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الإهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة "MBC مصر، برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يومياً من الجمعة إلي الإثنين في تمام العاشرة مساء.

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