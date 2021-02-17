مدرب الأهلي: هدف بواليا في المريخ «مكافأة إلهية»

نال والتر بواليا، مهاجم الأهلي، إشادة من مدربه بعد إحراز الهدف الأول مع الفريق، في المباراة التي انتهت بالفوز على المريخ السوداني 3-0، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا.

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي "كلنا نعرف أن بواليا لاعب مميز جدا في الدوري قبل انضمامه لنا، من المهم مساعدة اللاعب طالما مقتنع به، فالمهاجم لا يحتاجك وهو يسجل بل يحتاج الخطوة الأولى".

وأضاف "لقد ساعدنا بواليا، وساعد نفسه، وبغض النظر عن الهدف، أدى بشكل مميز، وكان من أفضل اللاعبين في المباراة، وربنا كافأه بهذا الهدف، وأتمنى أن تكون بداية للانطلاق".

وأشار "بواليا كان يحتاج للتسجيل، وقبل الهدف كان محطة جيدة وساعد زملائه بتمريرات حاسمة لأفشة وجونيور أجايي".

وأتم سامي قمصان تصريحاته "هذا الهدف سيعيد الثقة لبواليا، وسيكون القادم أفضل".

يذكر أن المهاجم الكونغولي انضم إلى الأهلي في يناير الماضي، قادما من الجونة مقابل 1.8 مليون دولار.