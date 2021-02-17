زلزالان يضربان إقليم بابوا الإندونيسي

ضرب زلزالان شمال غرب منطقة "جايابورا" بإقليم بابوا الإندونيسي اليوم الأربعاء، لكن لم يسفرا عن وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

وكان الزلزال الأول بقوة 5.5 درجة وضرب "جايابورا" في الساعة الثانية وتسع دقائق، بالتوقيت المحلي، بينما الهزة الارتدادية التي اعقبته وبلغت قوتها 3.6 ضربت المنطقة في الساعة السادسة و18 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء الإندونيسية إن الزلزالين لم يسفرا عن تسونامي، ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا ولا أضرار بعد الزلزالين.

ويقع مركز الزلزال الأول على بعد حوالي 60 كيلومترا من شمال غرب منطقة "جايابورا" وعلى عمق عشرة كيلومترات ، بينما يقع مركز الهزة الارتدادية على بعد حوالي 66 كيلومترا من المنطقة وعلى عمق 26 كيلومترا.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب منطقتي "ماجيني" و"ماموجو" بإقليم "سولاويسي الغربية " في 15 يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة المئات الآخرين.

وفي كثير من الأحيان تضرب زلازل أجزاء مختلفة من إندونيسيا نظرا لأن البلاد تقع على حلقة النار حول المحيط الهادي، حيث تتقابل العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا بشكل متكرر.