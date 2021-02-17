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رئيس وزراء إيطاليا يشدد على المسؤولية الوطنية قبل تصويت بمجلس الشيوخ

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 2:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 2:59 م

دعا رئيس وزراء إيطاليا الجديد ماريو دراجي، السياسيين للقيام بجهد مشترك ضد جائحة فيروس كورونا، في أول خطاب له بشأن سياسته الرئيسية، اليوم الأربعاء.

وعرض الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، أهدافه أمام مجلس الشيوخ، للمرة الاولى منذ أن أدى اليمين الدستورية، مطالبا أعضاء المجلس بمنحه الثقة، فيما يتعلق بـ"المسؤولية الوطنية" لإيطاليا.

وتطرق الخطاب أيضا إلى الاستقطاعات الهائلة الناجمة عن الجائحة، مشددا على أهمية المفهوم الأوروبي.

ويعد هذا الخطاب في مجلس الشيوخ محط اهتمام وترقب شديد، حيث لم يدل دراجي بأي تعليقات واسعة النطاق للجمهور منذ أن أدى اليمين يوم السبت الماضي، في خطوة وضعت نهاية لأكثر من أربعة أسابيع من الأزمة السياسية في الدولة المنكوبة بفيروس كورونا.

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