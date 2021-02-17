اعتقال قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لاي بسبب صلته بمحاولة هروب نشطاء

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت قطب الإعلام في هونج كونج، جيمي لاي، فيما يتعلق بمحاولة هروب فاشلة العام الماضي من قبل 12 ناشطا، حاولوا الفرار إلى تايوان.

ويحتجز لاي بالفعل في سجن بسبب اتهامات بالاحتيال وانتهاك قانون الأمن في هونج كونج.

وقالت صحيفة "آبل ديلي" التي يملكها لاي "73 عاما"، إن مؤسسها تم اعتقاله بموجب قانون الأمن القومي في هونج كونج، الليلة الماضية بسبب اتهامات بالتآمر لمساعدة مجرمين والتآمر للتواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية لتعريض الأمن القومي للخطر.

وأضافت أنه اعتقل بسبب محاولة مساعدة أحد النشطاء الـ12 المطالبين بالديمقراطية، الذين حاولوا الفرار إلى تايوان في أغسطس الماضي.

وكان قد تم اعتقال النشطاء من قبل شرطة البحرية الصينية واحتجازهم في مدينة شنجن جنوب الصين قبل أن يتم الحكم عليهم بأحكام بالسجن في ديسمبر تتراوح ما بين سبعة أشهر وثلاث سنوات.

وتم إعادة اثنين من الأفراد القصر بالجماعة إلى سلطات هونج كونج.

ويؤدي انتهاك قانون الأمن، الذي يستهدف الانفصال ونشر الفكر الهدام والتواطؤ مع قوى أجنبية والإرهاب إلى أحكام تصل إلى ما بين ثلاث وعشر سنوات والسجن مدى الحياة.