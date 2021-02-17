أمير الكويت يصدر مرسوما يعلق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا أميريا بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر تبدأ من الخميس 18 فبراير الجاري.

وجاء القرار بعد فترة احتقان بين المجلس والحكومة الأمر الذي أدى إلى عرقلة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من تشكيل حكومته.

وكانت الكويت قد شهدت تغييرا في نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في ديسمبر 2020، حيث خسر عدد كبير من النواب المحسوبين على الحكومة ودخل عدد كبير من النواب الجدد، مما احدث تغييرا في التركيبة النيابية ككل.

من جانبه، قال الدكتور محمد مساعد الدوسري المحلل السياسي الكويتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التأجيل سوف يعقبه حل لمجلس الأمة أو انتظار ما سوف تحكم به المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم لها ببطلان المجلس بسبب أن مرسوم فض دور الانعقاد جاء قبل إكمال المجلس السابق مدته القانونية.