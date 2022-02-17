 الزمالك ينتزع الفوز من سموحة في دوري اليد - بوابة الشروق
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الزمالك ينتزع الفوز من سموحة في دوري اليد

علي البحيري
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 7:41 م

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفير وري على نظيره سموحة والذي يشرف على إدارته الفنية محمد بسيوني، بنتيجة 29 - 28، في إطار الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 17 - 13، قبل أن يقلص الضيوف الفارق خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على صالة محمد حسن حلمي بميت عقبة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة رقم 25 نقطة يحتل بهم صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الفرق السكندري 7.5 نقطة يقبع بهم في قاع الترتيب.

ومن المقرر، أن يلعب الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره طلائع الجيش، فيما يلعب سموحة مع جاره سبورتنج.


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