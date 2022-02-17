مدافع الإسماعيلي يجري أشعة على ركبته لتحديد إصابته

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يخضع محمد عمار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للأشعة اليوم الخميس بأحد المراكز الطبية بعدما تعرض للإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة بيراميدز.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تكشف الأشعة حجم إصابة اللاعب ومدة غيابه عن صفوف الفريق عقب خروجه مصابًا، من المباراة.

والجدير بالذكر أن المباراة المقبلة أمام الجونة والمقرر إقامتها يوم ٢٣ فبراير الجاري علي ملعبه بالإسماعيلية، سوف تشهد عودة محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بعد تماثلهم للشفاء.

وكان الجهاز الفني للدراويش، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعه قبل بدء الاستعداد لمباراة الجونة عصر الجمعه المقبل علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية.