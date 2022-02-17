 إيطاليا تسجل 59 ألفا و869 إصابة جديدة بكورونا و278 حالة وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 59 ألفا و869 إصابة جديدة بكورونا و278 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 9:59 ص

سجلت إيطاليا، 59 ألفا و869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 278 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونا و265 ألفا و343 إصابة، والوفيات إلى 151 ألفا و962 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 132 مليونا و287 ألفا و417 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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