اليابان تخفف الضوابط الحدودية المفروضة في مواجهة كورونا بداية من مارس

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، تخفيف الضوابط الحدودية المفروضة في مواجهة كورونا اعتبارا من مارس المقبل عن طريق رفع السقف اليومي للمسموح لهم بدخول البلاد وتقليص فترة الحجر الصحي من 7 إلى 3 أيام لكل من الرعايا اليابانيين والأجانب.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن تخفيف قيود الدخول يأتي بعد توصية رئيس فريق الخبراء المعني بمكافحة كورونا، الذي قدم المشورة إلى وزارة الصحة أمس بأن الطفرة الأخيرة لحالات كورونا "بلغت ذروتها" على الأرجح في أوائل فبراير الجاري.

يذكر أن الحظر الذي فرضته اليابان على دخول الأجانب غير المقيمين، والذي بدأ سريانه أواخر نوفمبر الماضي إلى نهاية فبراير الجاري، كان سببا في إثارة وابل من الانتقادات لكونه صارما للغاية وغير مبني على العلم.

واعتبارا من شهر مارس المقبل، تجدد اليابان حدها الأقصى للوافدين الجدد المسموح لهم بدخول البلاد عند 5 آلاف خلال اليوم الواحد، بعد أن كانت تسمح بدخول 3 آلاف و500 حتى الوقت الحالي.

وفي حدود الحد الأقصى اليومي، سيتمكن الرعايا الأجانب أيضا من دخول اليابان لأغراض بخلاف السياحة.