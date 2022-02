حقق محمد صلاح نجم ليفربول، رغبة مشجع نادي إنتر ميلان، والذي طالب الفرعون بإهداءه قميصه بعد مواجهة الريدز أمام الإنتر.

ورفع مشجع لنادي إنتر ميلان، من مدرجات ملعب سان سيرو، لفتة يطالب فيها الفرعون بإعطاءه قميصه.

وذهب صلاح عقب المباراة نحو المشجع من أجل تحقيق رغبته، وقام بإعطاءه لقميصه، وسط حالة من السعادة الشديدة لمشجع إنتر ميلان.

وسجل صلاح هدفا خلال انتصارا ليفربول بثنائية على إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

Mohamed Salah gives his shirt to the supporter behind the goal where he scored who had a homemade sign asking for it. #LFC #InterMilan pic.twitter.com/lo9hoNSkiZ