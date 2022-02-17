ارتفاع أرباح أيرباص وتراجع إيراداتها خلال الربع الأخير

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2% سنويا إلى 58ر1 مليار يورو مقابل 55ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح السهم الواحد 01ر2 يورو مقابل 98ر1 يورو خلال الفترة نفسها.

وزادت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك بنسبة 14% إلى 91ر1 مليار يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 18% إلى 5ر1 مليار يورو.

كما تراجعت إيرادات أيرباص خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 14% سنويا إلى 99ر16 مليار يورو مقابل 75ر19 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة تراجع تسليمات الطائرات المدنية وانخفاض إيرادات شركتي أيرباص هيليكوبترز لصناعة الطائرات المروحية وأيرباص ديفنس أند سبيس للصناعات الجوية العسكرية.

ومن المنتظر أن يقترح مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 5ر1 يورو للسهم الواحد خلال اجتماع الجمعية العمومية المنتظر للشركة.

في الوقت نفسه تتوقع أيرباص تحقيق أرباح تشغيل معدلة خلال العام الحالي بقيمة 5ر5 مليار يورو مقابل 87ر4 مليار يورو خلال العام الماضي.

كما تتوقع الشركة تسليم 720 طائرة تجارية خلال العام الحالي.