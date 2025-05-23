ارتفاع مخاطر الحرائق يدفع اليونان لنشر آلاف رجال الإطفاء والطائرات المسيّرة

ذكر مسؤولون أن اليونان تنشر عددا قياسيا من رجال الإطفاء وتضاعف تقريبا أسطولها من الطائرات المسيرة هذا الصيف لمواجهة مخاطر حرائق الغابات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر وزير الحماية المدنية يوانيس كيفالوجيانيس إنه سيتم تعبئة 18 ألف من الأفراد الدائمين والموسميين، يدعمهم آلاف المتطوعين، مع زيادة أضرار حرائق الغابات بشكل مطرد في العقدين الماضيين.

وقال كيفالوجيانيس للصحفيين بعد حضور تدريب على إخماد الحرائق جنوب أثينا "من الواضح أن الظروف هذا العام ستكون صعبة بشكل خاص".

وأدى ارتفاع متوسط درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وقال كبير مسؤولي الإطفاء الليفتانت جنرال تيودروس فاجياس لوكالة أسوشيد برس (أ ب) إن وحدات مكافحة الحرائق الخاصة الإضافية سيتم نشرها في المناطق عالية الخطورة خلال موسم الحرائق في الفترة من الأول من مايو حتى 31 أكتوبر.