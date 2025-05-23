وزير الزراعة: أضاحي الأبقار والأغنام بمنافذ الوزارة أقل من السوق 15 جنيها للكيلو

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن «منافذ وزارة الزراعة وقطاعات الإنتاج بها رؤوس ماشية سواء أبقار أو أغنام بأسعار تقل عن السوق بما يتراوح بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو عن سعر السوق»، وذلك استعدادا لعيد الأضحى.

وأشار خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم»، إلى إجراء الوزارة تعاقدات كثيرة مع منافذ أخرى خارج عواصم المحافظات من خلال الجمعيات الزراعية وبعض الشركات تطرح بنفس الأسعار الميسرة.

ولفت إلى «توافر الأضاحي المذبوحة داخل منافذ وزارة الزراعة والخدمة الوطنية وتحيا مصر»، مؤكدا أن «اللحوم المجمدة متوفرة ولا يوجد نقص في أي منتج».

وفي سياق آخر، أوضح أن الدولة تقدم دعما سواء لصغار المزارعين أو كبار المستثمرين، موضحا أن البنك الزراعي يقدم قروضا بفائدة 5% لصغار المزارعين يطلق عليها «سلفة زراعية».

وأشار إلى إتاحة «السلفة الزراعية» كذلك للشركات الكبرى بنفس الفائدة 5% مدعمة من وزارة المالية بغرض التشجيع على الاستصلاح والاستزراع.

ونوه إلى إمكانية استخدامها لشراء مدخلات الإنتاج أو الإنفاق على الزراعة حتى تحقيق عوائد العملة الصعبة من الخارج وردها وذلك في إطار تحفيز كبار المستثمرين.



