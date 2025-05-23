شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب وفقد آخرون، الليلة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في جباليا البلدة شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة دردونة في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين على الأقل وإصابة وفقدان عشرات آخرين، مشيرا إلى أن المنزل مكون من أربع طوابق مأهولة بأفراد العائلة بالإضافة إلى نازحين.

وأعلنت طواقم الإنقاذ أن نقص المعدات الثقيلة تسبب في وقف عمليات البحث تحت أنقاض المنزل، مشيرة إلى أنها انتشلت جثامين 4 شهداء وأنقذت 6 آخرين من تحت أنقاض المنزل المكون من أربعة طوابق.

وأكدت أنه "لا يزال أكثر من 50 مواطنا في عداد المفقودين، وسط عجز تام عن الوصول إليهم بسبب غياب الإمكانيات الفنية اللازمة".

واستشهد طفل وأصيب 30 مواطنا في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال خيمة قرب مخبز البنا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهدت الطفلة نصرة الحواجري، متأثرة بجروحها الحرجة التي أصيبت بها ظهر الخميس في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.