CBC تتعاقد مع جابر القرموطي لتقديم «مانشيت»

تعاقدت قناة CBC مع الإعلامي جابر القرموطي، ليقدم برنامجه الشهير "مانشيت"، الذي كان قد قدمه من قبل على قناة on، قبل أن يتوقف، ويقدم نسخ أخرى منه على قناتي النهار والعاصمة تحت عنوان "مانشيت القرموطي".

وكشفت قناة cbc عن برومو برنامج "مانشيت" الذي من المقرر أن يتناول الأخبار التي تتناولها الصحافة المصرية، مؤكدة على أنه سينطلق على شاشتها قريبا دون إعلان موعد محدد.

وكان جابر القرموطي، قد قدم تجربة أخرى بعنوان "الكلام على إيه" على قناة الحياة، ولكنها لم تستمر طويلا، واستغل فترة التوقف في العزف والغناء، وتقديم فيديوهات عبر قناته على يوتيوب، والسوشيال ميديا.