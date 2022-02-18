حبس عامل 3 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بسوهاج

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى عمر، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، في مركز جرجا، عندما وجهت النيابة للمدعو "ج. م" 22 عاما، عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الميثامفيتامين" بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.