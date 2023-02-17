شولتس يدعو الحلفاء للمشاركة في تسليم الدبابات لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الحلفاء الغربيين إلى الانضمام إلى ألمانيا في إمداد أوكرانيا بالدبابات القتالية.

وقال شولتس، اليوم الجمعة، في مؤتمر ميونخ للأمن، إن هذا شرط أساسي للتمكن من مواصلة المساعدة في التسلح.

وحث شولتس الحلفاء قائلا: "هذا يعني أن كل من يمكنه تزويد (أوكرانيا) بدبابات القتال هذه فليفعل هذا بصورة فعلية".

وعرض شولتس على الشركاء دور القيادة الألمانية لهذا المشروع.

وتسلم ألمانيا 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إيه سكس، وفي عملية بطيئة بشكل غير متوقع، لا تزال تبحث عن شركاء لتجهيز كتيبة أوكرانية بـ 31 ديابة ليوبارد.

وتعد بولندا هي المورد الرئيسي لكتيبة أخرى للدبابات من طراز ليوبارد 2 إيه فور الأقدم من ليوبارد 2 الحديثة.