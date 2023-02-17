الولايات المتحدة تجدد دعمها لرئاسة إندونيسيا رابطة الآسيان

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم /الخميس/، في مكالمة هاتفية مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي دعم الولايات المتحدة لرئاسة إندونيسيا لرابطة آسيان ولدور إندونيسيا كمنسق قطري لعلاقات الحوار بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

وناقش بلينكين ومارسودي أولويات إندونيسيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا لعام 2023، بما في ذلك نهج الآسيان لمعالجة الأزمة في بورما بالإضافة إلى الخطوات التالية لانضمام تيمور الشرقية إلى الآسيان- بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم.

وشدد بلينكن على دور الآسيان في تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وسلط الضوء على التعاون مع الآسيان كوسيلة لتحقيق الازدهار والأمن.

كما ناقشا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا والمبادرات الجديدة في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار ومشاركة إندونيسيا في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الازدهار.

ونقل بلينكن مخاوف الولايات المتحدة بشأن بعض أحكام القانون الجنائي الجديد لإندونيسيا.