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اعتقال 12 شخصا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط لندن

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 11:50 م

اعتقل 12 شخصا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن، حسبما ذكرت الشرطة بعد انتهاء الاحتجاج.

وجاءت الاعتقالات بسبب مازعم عن سلسلة من الجرائم، بما في ذلك التحريض على الكراهية العنصرية، والاشتباه في دعم منظمة محظورة فيما يتعلق بلافتة، والاعتداء على عمال الطوارئ، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

لكن شرطة العاصمة قالت إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين شاركوا كانوا سلميين وتصرفوا بشكل قانوني.

وأشار متحدث باسم حملة التضامن مع فلسطين إلى توقعات بمشاركة ما بين 200 إلى 250 ألف شخص في المظاهرة.

واجتمع المتظاهرون في جنوب بارك لين حاملين لافتات تدعو إلى "وقف إطلاق النار الآن" ويهتفون "فلسطين حرة حرة" قبل أن يغادروا إلى مكان محدد بالقرب من السفارة الإسرائيلية حيث ألقيت الخطابات.

وكان من بين المتحدثين زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين والسفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اللذان دعا كلاهما إلى "العدالة" للشعب الفلسطيني.

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