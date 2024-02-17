رئيس الوطنية للصحافة زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ألف جنيه شهريا

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تقرر زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه شهريا، على ألا يقل الحد الأدنى لأجور العاملين بها عن ٦ آلاف جنيه شهريا ابتداء من مرتب شهر مارس المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان له، أن هذا القرار يمثل انعكاسا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية وتقديم كل أوجه الدعم لها مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لحزمة الاجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بسرعة استجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط وزير المالية ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد عبد الصادق الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.