 الغرف التجارية: السكر متوفر بمعارض أهلا رمضان مقابل 27 جنيها - بوابة الشروق
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الغرف التجارية: السكر متوفر بمعارض أهلا رمضان مقابل 27 جنيها

محمد شعبان
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 10:09 م

أكد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع السلع متوفرة في معارض «أهلاً رمضان» بأسعار مخفضة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى إنشاء 5 معارض في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى توفير السيارات المتنقلة في الميادين لتسهيل الوصول إلى السلع للمواطنين.

وكشف عن أسعار بعض السلع في المعارض، مثل السكر الذي يباع بسعر 27 جنيها للكيلو في مقابل 50 جنيهاً في السوق الحرة، قائلا إن المعارض ستُسهم في خفض الأسعار في الأسواق المحيطة بها، مما يُشجع على التنافس بين التجار.

وأضاف أن نسبة التخفيضات في المعارض، تتراوح بين 15% و20% في بعض المنتجات، وبين 30% و35% في منتجات أخرى.

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