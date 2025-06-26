عراقجي يدعو لموقف أوروبي مسئول إزاء العدوان الإسرائيلي

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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف مسئول وعادل تجاه العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الخميس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وانتقد عراقجي، غياب إدانة واضحة من الدول الأوروبية للهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وتابع: "يجب على الدول الأوروبية اتخاذ موقف مسئول وعادل تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة".

وقال عراقجي إن الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية تُعدّ انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 29 قتيلا و3 آلاف و345 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.