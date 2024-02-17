سفير روسي: تعليقات واشنطن على وفاة نافالني محاولة غير مقبولة للتدخل في شئوننا الداخلية

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، تعليقات واشنطن بشأن وفاة أليكسي نافالني، بأنها محاولة أخرى غير مقبولة للتدخل في الشئون الداخلية لروسيا.



وأضاف أنطونوف، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "من الضروري فهم كل الحقائق المتعلقة بوفاة نافالني، لكن واشنطن مستعدة بالفعل لاستخدامها كسبب لفرض عقوبات جديدة".



وأوضح: "موت الإنسان هو دائما مأساة. من المهم في هذه الحالة توضيح حقائق وتفاصيل ما حدث".



وأردف انطونوف: "ومع ذلك، فإن السياسيين المحليين (في الولايات المتحدة) لا يريدون الانتظار، وقد ألقوا اللوم بالفعل على السلطات الروسية في كل شيء، إنهم يبحثون عن سبب لفرض عقوبات إضافية.. وهذه محاولة أخرى للتدخل في الشئون الداخلية لروسيا الاتحادية".



وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، قد أعلنت أمس الجمعة، وفاة السجين أليكسي نافالني، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.



وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، بيانا على موقعها الإلكتروني، جاء فيه: "أليكسي نافالني، توفي في المنشأة الإصلاحية رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس، المتمتعة بالحكم الذاتي".