المستشار الألماني يشارك في مؤتمر بروما لدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا

يشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس في مؤتمر دولي في روما لإعادة إعمار أوكرانيا.

وسيتناول المؤتمر، الذي يستمر يومين بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيفية دعم إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، مثل الطرق والجسور ومحطات الطاقة.

وعلى هامش المؤتمر، الذي ستشارك فيه حوالي 60 دولة، سيُعقد أيضا مؤتمر عبر الفيديو لما يسمى بتحالف الراغبين، الذي يجمع الدول الداعمة لأوكرانيا.

وأعلن ميرتس، الذي يعتزم أيضا الانضمام إلى مؤتمر الفيديو، أمس الأربعاء أنه سيُجرى أيضا مناقشة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا لتحسين دفاعها الجوي. وقال عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في برلين: "أنظمة الدفاع الجوي الإضافية على وجه الخصوص على وشك اتخاذ قرار بشأنها، وسأقدم أيضا عروضا في هذا الشأن يمكننا تحقيقها من ألمانيا".

وتخوض أوكرانيا وروسيا حربا منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا يلوح في الأفق حاليا حل سلمي. ويُعد اجتماع روما المؤتمر الرابع من نوعه، حيث عُقدت سابقا اجتماعات مماثلة في سويسرا وبريطانيا، بالإضافة إلى مؤتمر عُقد قبل عام في برلين.

وقدمت ألمانيا لأوكرانياأكثر من 70 مليار يورو، من بينها حوالي 38 مليار يورو كدعم عسكري منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022. ذلك إلى جانب حصة ألمانيا من مساعدات الاتحاد الأوروبي. ولا يُعد اجتماع روما مؤتمرا تقليديا للمانحين يهدف إلى جمع الأموال، بل يهدف في المقام الأول إلى تحسين التواصل بين المعنيين من الأوساط السياسة والاقتصادية وغيرها من القطاعات.





