 غزة: قوات الاحتلال تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من مجمع ناصر الطبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة: قوات الاحتلال تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من مجمع ناصر الطبي

أحمد علاء
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 11:27 ص | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 11:27 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي.

وقالت صحة غزة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن قوات الاحتلال حوَّلت المجمع الطبي إلى ثكنة عسكرية.

وفي وقت سابق، أفادت صحة غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُبقي خمسة كوادر طبية مع 120 مريضًا في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين.

وذكرت أن الكهرباء لا تزال منقطعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات، ما ينذر باستشهاد المرضى والجرحى الذين يحتاجون أكسجين.

ولفتت إلى منع الاحتلال الاسرائيلي إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتها.


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