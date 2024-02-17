راينميتال الألمانية توقع إعلان نوايا لإنشاء مصنع لإنتاج ذخيرة المدفعية في أوكرانيا

تعتزم شركة راينميتال، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في ألمانيا، إنشاء مصنع جديد لإنتاج ذخيرة المدفعية في أوكرانيا.

وأعلنت راينميتال اليوم السبت أنها وقعت إعلان نوايا بهذا الخصوص مع شركة أوكرانية شريكة على هامش النسخة الستين من مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال، ارمين بابرجر، موضحا سبب قرار الشركة إنشاء هذا المصنع: "نرغب في أن نكون شريكا قويا لأوكرانيا في إعادة بناء الصناعة العسكرية القوية التي كانت موجودة في أوكرانيا في الماضي، وضمان استقلالية القدرات الأوكرانية".

وبحسب بيان، حضر وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أولكساندر كاميشين مراسم التوقيع، ومن المنتظر أن تنتج شركة المحاصة المملوكة للجانبين الألماني والأوكراني مئات آلاف الذخائر سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن راينميتال كانت أسست في أكتوبر الماضي أول شركة محاصة مع شريك أوكراني لصيانة وإصلاح الدبابات في أوكرانيا، وأوضحت راينميتال أن من المنتظر أن تنتج هذه الشركة عربات مدرعة في وقت لاحق.