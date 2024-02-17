رئيس الاستخبارات الألمانية لا يستبعد ضلوع الدولة الروسية في موت نافالني

أعرب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدنفانج، عن اعتقاده بإمكانية ضلوع الدولة الروسية في موت المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال هالدنفانج اليوم السبت إن "قتل أشخاص من المعارضين لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، والناقدين لنظام الحكم والخصوم، يُعتبر جزءا من أدوات الأجهزة الروسية".

ولم يستبعد هالدنفانج وجود صلة بين هذه الحادثة ومؤتمر ميونخ للأمن التي انطلقت فعالياته منذ أمس الجمعة، وقال إن التفاصيل الدقيقة لوفاة نافالني عير معروفة "لكن من الصعب أن نعتقد في هذا السياق بأن هذاالأمر حدث بالصدفة مع مؤتمر ميونخ للأمن".

ووفقا لفريق نافالني، سافرت والدته ليودميلا نافالنايا إلى المستعمرة العقابية في منطقة يامال بشمال روسيا حيث تلقت إخطارا رسميا بوفاة ابنها، وجرى تحديد وقت الوفاة في هذه المؤسسة في الساعة 0217 مساء (0917 بتوقيت جرينتش) يوم أمس الجمعة، وذلك حسبما أعلنت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض الروسي المتوفى.