دلتا وإيرباص: تحليق الطائرات معا مثل الأوز يمكن أن يقلل الانبعاثات

أعلنت شركة دلتا أيرلاينز الأمريكية للطيران، أنها تحتفي بمرور أول 100 عام لها بإبرام شراكة معإيرباص، واستعارة إلهام قديم الأزل، من الطبيعة لتوفير الطاقة.

وتفحص تجربة "محاكاة الطبيعة"، كيف يمكن لتحليق الطائرات بالقرب من بعضها في المسافات الطويلة، أن يوفر الطاقة ويعزز السفر المستدام، وهي التجربة المستلهمة من نمط التحليق على شكل 7 للأوز المهاجر، بحسب موقع "ترافل تومورو".

وأوضح بيان صحفي، أن نمط الطيران التعاوني الذي يطلق عليه "فيلو فلاي" لديه الإمكانية على خفض استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الأثر البيئي للطيران التجاري.

وتعرف التقنية باستعادة طاقة الأثر وتشمل وضع طائرة في مؤخرة التشكيل لاجتياز تيار الهواء العلوي للطائرة الأولى.

ويؤدي انجراف الهواء، إلى الأعلى إلى رفع الطائرة عند المؤخرة بشكل حر؛ مما يؤدي إلى انخفاض دفع المحرك، ونتيجة لذلك، تقليل استهلاك الوقود، إنها نفس الحكمة التي تنتقل عبر بعض أنواع الطيور القادرة على الحفاظ على مواردها على مسار الهجرات الموسمية الطويلة.

وعقب التجربة التي اثبتت معمليا، فأن المكاسب المستدامة هائلة، حيث أثبتت أول رحلة ناجحة عبر الأطلسي المفهوم.

وتبين أن الارتفاع من السفر في أثر شريك يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 5% على الأقل لكل رحلة، بحسب تقارير الاختبارات التي أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).