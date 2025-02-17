نتنياهو يصل المحكمة لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر المحكمة الجزئية في تل أبيب، صباح اليوم الاثنين، للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته بتهم فساد، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويواجه نتنياهو اتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، إضافة إلى قبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.

وينفى نتنياهو هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها حملة موجهة ضده.

وهذه أول محاكمة من نوعها يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه. ومن المتوقع أن تستمر القضية عدة أعوام.