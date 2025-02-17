الحكومة الفلسطينية: حماس أبدت استعدادها لتسليمنا زمام الأمور في قطاع غزة

قال محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي برئاسة الوزراء الفلسطينية، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وجود السلطة الفلسطينية أو أي قوى فلسطينية أخرى في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ هذا الأمر يعني بالنسبة لإسرائيل أنه لا يجب أن يكون هناك أي امتداد جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ولا تكون هناك سلطة فلسطينية واحدة.

وأشار إلى أن الحل الوحيد المتاح أمام نتنياهو لإجهاض تجسيد الفلسطينية والانسحاب من الأراضي المحتلة هو وجود وحدة لدى القوى الفلسطينية ووجود دولة واحدة بمؤسسات واحدة وسلاح شرعي واحد يحكم امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

ولفت إلى أن العالم كله ينتظر حاليًّا اللحظة التي يكون فيها وقف كامل لإطلاق النار، موضحًا أن حركة حماس أبدت استعدادها إعلاميًّا على الأقل، خلال الأيام الماضية بأن تسلم السلطة كل زمام الأمور في قطاع غزة.

ونوه بأن السلطة الفلسطينية موجودة في الأساس داخل قطاع غزة سواء في سلطة المياه أو الكهرباء أو الطاقة أو التعليم أو الصحة.

وتابع: «المشكلة الحقيقية أننا أمام كل هذا التهديد الخطير، الذي يمس تاريخ القضية الفلسطينية لا تزال القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس لا تفكر بالمنطق الذي يحصن دماء شعبنا أو على الأقل يفوت على الاحتلال وعلى الولايات المتحدة (مبررات) عدم وجود السماح بوجود سلطة فلسطينية واحدة».