وزير الطاقة السعودي: 7400 شركة سعودية تستثمر حاليا في مصر

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن قطاع الطاقة يشهد تعاونًا وثيقًا بين مصر والمملكة، مؤكدا أن هذا المجال الحيوي يمثل ركيزة من ركائز التننمية.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجيبس للبترول، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين مصر والسعودية تستمد رسوخها من عمق التاريخي والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأوضح أن هناك رؤية واضحة لأهمية التعاون والتكامل بين البلدين وتجلى ذلك بشكل راسخ في السنوات الماضية، مشيرًا إلى تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ولفت إلى أنّ عام 2023 شهد ارتفاع في حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي بمصر بنسبة 500%، موضحًا أن هناك نحو 7400 شركة سعودية تستثمر في مصر، في حين توجد 6500 شركة مصرية تستثمر في المملكة.

وأفاد بأن حجم الصادرات المتبادلة بين البلدين وصل إلى نحو 46 مليار ريال سعودي، مؤكدا أن قطاع الطاقة يشهد تحولًا كبيرًا وتطورًا متسارعًا في ظل تزايد الحاجة للطاقة.

وشدد على أن دور الأشقاء هو التكامل المشترك ليكونوا روادا في هذا المجال وتحويله إلى فرص مجزية والإسهام بشكل كبير في هذا القطاع خلال الفترات المقبلة.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.

ويستمر المؤتمر، خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.