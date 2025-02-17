مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم 8 في كنتاكي في أحدث موجة من الطقس الشتوي

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في أحدث موجة من الطقس القاسي الذي ضرب الولايات المتحدة، بينهم 8 أشخاص في ولاية كنتاكي لقوا حتفهم عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وغمر مياه الأمطار للطرق.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، اليوم الأحد، إنه يجب إنقاذ مئات الأشخاص الذين حوصروا جراء الفيضانات.

ووافق الرئيس دونالد ترامب على طلب الولاية إعلان حالة الكارثة، مفوضا وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتنسيق جهود الإغاثة في جميع أنحاء الولاية.

وأشار بشير إلى أن العديد من الوفيات، من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، نجمت عن تعطل سيارات في منسوب مرتفع من المياه.

وأضاف: "أقول للسكان، ابقوا بعيدا عن الطرق الآن، ابقوا على قيد الحياة، هذه هي مرحلة البحث والإنقاذ، وأنا فخور جدا بكل سكان كنتاكي الذين يتواجدون هناك ويسعفون، ويعرضون حياتهم للخطر."

وتابع بشير أنه تم إجراء 1000 عملية إنقاذ في أنحاء الولاية منذ بدء العواصف أمس السبت.

وذكر بشير أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 39 ألف منزل، لكنه حذر من أن الرياح القوية في بعض المناطق قد تؤدي إلى زيادة انقطاع الكهرباء.



وقال بوب أورافك، كبير خبراء للأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن منسوب الأمطار التي هطلت في مناطق من ولايتي كنتاكي وتينيسي بلغ ما يصل إلى 6 بوصات (15 سنتيمترا).