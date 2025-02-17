مستشار الأمن القومي الأمريكي ومبعوث ترامب للشرق الأوسط يصلان إلى الرياض للتحضير لقمة بوتين وترامب

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ومبعوث الرئيس دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في زيارة إلى المملكة من أجل للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الأمريكي.

وقال بيان رسمي وزع اليوم الاثنين أن " مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بجانب مبعوث ترمب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصلا إلى العاصمة السعودية الرياض، وقبلهما وصل أيضا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إذ من المقرر أن يلتقوا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك من أجل للتحضير للقمة المرتقبة بين بوتين وترامب.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن مسؤولين أمريكيين وروس سيجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين بوتين و ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، دون تحديد موعد للقاء المرتقب.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، مع نظيره الأمريكي روبيو، الذي يزور المملكة لأول مرة ، المستجدات الإقليمية والدولية .

كما بحث الوزيران "المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".