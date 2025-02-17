إدخال 290 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري لصالح غزة

استمر معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الإثنين، في استقبال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر بمحافظة شمال سيناء أنه تم إدخال 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم إلى قطاع غزة بعد تحريكها إلى معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، من بينها 23 شاحنة وقود وغاز.

وأشار المصدر إلى جهود الهلال الأحمر المصري في تجهيز مئات الشاحنات التي تنتظر تعليمات التحرك في مناطق الانتظار اللوجستية بالعريش ورفح، لافتًا إلى إدخال أكثر من 6 آلاف شاحنة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.