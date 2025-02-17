مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند مدخل مدينة صيدا الشمالي بلبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح الاثنين، باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق عام صيدا بالقُرب من الملعب البلدي.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يرصد لقطات من مكان الاستهداف الإسرائيلي.

#عاجل مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام صيدا بالقُرب من الملعب البلديhttps://t.co/R60VwYYE8k pic.twitter.com/6bTIOH6mWo — Annahar النهار (@Annahar) February 17, 2025

ويترقّب لبنان ما ستؤول إليه الأمور في الساعات المقبلة، حيال قرار إسرائيل في الانسحاب الكامل أو البقاء في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، وسط استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات التفجير وإحراق المنازل والتوغّل في القرى المحتلّة والمحرّرة على حدّ سواء.

وأمس الأحد، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان، ولا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان مرة ثانية، مما يعني منح جيشها مدة إضافية لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود استكمال المفاوضات والانسحاب من لبنان تتماشى مع خطة إعادة مستوطني الشمال الإسرائيلي إلى مستوطناتهم.

ولفتت إلى أنه عقد اجتماع خماسي بمشاركة فنية إسرائيلية ولبنانية وأمريكية وفرنسية ومن قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، الجمعة، في بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان للتنسيق بشأن انسحاب إسرائيل من الجنوب.