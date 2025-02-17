يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 21 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 23 11

نخل 21 02

كاترين 13 00

الطور 22 12

طابا 20 10

شرم الشيخ 26 14

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 10

مطروح 20 10

السلوم 21 09

سيوة 22 08

رأس غارب 23 13

الغردقة 24 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 23 09

بني سويف 24 08

المنيا 25 06

أسيوط 24 06

سوهاج 25 07

قنا 25 08

الأقصر 26 07

أسوان 27 11

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 26 09